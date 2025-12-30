Блогерша Самойлова вышла в свет в сияющем платье с разрезом до бедра

Блогерша Оксана Самойлова снялась в платье с разрезом до бедра. Знаменитость разместила видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя Оксана Самойлова предстала перед камерой в серебристом сияющем платье с открытыми плечами и разрезом до бедра, которое было украшено пайетками. Блогерша добавила к образу туфли на каблуках. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали вечерний макияж с черными стрелками и матовой розовой помадой.

«Последний рабочий день этого года», — подписала ролик Самойлова.

В октябре стало известно, что Оксана Самойлова и рэпер Джиган разводятся. Блогерша подала соответствующее заявление в суд. После последнего заседания Самойлова показала журналистам, что не носит обручальное кольцо. Однако она не исключила возможности, что ее супруг «повзрослеет», и они смогут примириться.

На прошлой неделе Оксана Самойлова организовала на своей ферме елку, куда пригласила детей из детского дома и интерната. На благотворительном мероприятии также присутствовали журналисты. Блогерша рассказала представителям прессы, что не собиралась отбирать имущество у своего экс-возлюбленного.

«Если бы он захотел забрать у меня дом, я бы его отдала, лишь бы не ссориться, не скандалить. Поэтому, если бы что-то принадлежало ему, я бы ему это отдала, даже, может, так что-то ему перепишу», — поделилась Самойлова.

При этом блогерша сообщила, что ее бывший муж после развода останется без имущества.