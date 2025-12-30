Возлюбленная Венсана Касселя выложила фото в крошечном бикини

Возлюбленная Венсана Касселя Нара Баптиста продемонстрировала фигуру в купальнике. Манекенщица поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Нара Баптиста показала, как они с Венсаном Касселем и друзьями катались на яхте. На одном из кадров 29-летняя модель была запечатлена в темно-коричневом крошечном бикини, которое дополнила солнцезащитными очками и ожерельем. Манекенщица предстала с распущенными волосами и без макияжа на палубе.

Недавно Нара Баптиста рассказала в интервью изданию Vogue, что на первом свидании с Венсаном Касселем они сразу поняли, что у них много общего. Так, например, модель и актриса оба любят бразильскую культуру. По словам манекенщицы, после ужина они отправились на вечеринку, которую организовали друзья актера. Знаменитость призналась, что они с Касселем танцевали всю ночь.

На прошлой неделе Нара Баптиста опубликовала фото, где позировала в бежевом комплекте, который состоял из топа с глубоким декольте и коротких шортов. Модель предстала в кадре с распущенными волосами и без косметики. Манекенщица сидела на фоне пальм и океана.