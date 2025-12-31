Ведущая «Кто хочет стать миллионером» снялась на шоу в облегающем платье

Ведущая «Кто хочет стать миллионером», певица Юлианна Караулова, снялась на шоу. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Юлианна Караулова позировала в облегающем красном платье из страз. Образ дополнили серьги и браслет. Волосы ей выпрямили и сделали вечерний макияж.

© Газета.Ru

Исполнительница впервые стала матерью 29 мая 2021 года, своего сына она назвала Александром. Певица родила мальчика от саунд-продюсера Андрея Черного, с которым познакомилась еще на шоу «Фабрика звезд». В 2016 году возлюбленный Карауловой сделал ей предложение, через год пара расписалась, а свадебная церемония состоялась в 2021 году. Звезда признавалась, что тайно вышла замуж, поскольку не хотела, чтобы о торжестве узнали СМИ и публично обо всем рассказали.

В мае 2023 года Юлианна Караулова стала ведущей «Кто хочет стать миллионером?» вместо Дмитрия Диброва, который вел программу на Первом канале несколько лет. Тогда Дибров призвал фанатов шоу «Кто хочет стать миллионером?» не критиковать Караулову. Он считает, что со временем зрители привыкнут к артистке и начнут замечать в ней все больше новых достоинств.