Кендалл Дженнер снялась в мини-юбке с мехом

Звезда реалити-шоу и бизнесвумен Кендалл Дженнер показала фигуру в мини-юбке. Модель опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

30-летняя Кендалл Дженнер позировала в кадре в молочном костюме с меховой отделкой, который состоял из приталенного жакета и мини-юбки. Модель добавила к комплекту серьги с бриллиантами и ожерелье. Звезда реалити-шоу собрала волосы в гладкий пучок и сделала макияж с черной тушью, румянами и розовой матовой помадой.

На днях Кендалл Дженнер показала образ, который выбрала для католического Рождества. Модель предстала перед камерой в красном платье-миди с глубоким декольте, украшенном пайетками. Манекенщица добавила к наряду черную пушистую шубу, серебристую сумку, белые туфли с черным мысом и золотые массивные серьги. Звезда реалити-шоу собрала волосы в гладкий высокий пучок и сделала вечерний макияж.

До этого Кендалл Дженнер спровоцировала слухи о новом романе. Супермодель заметили на свидании с парфюмером Беном Горхэмом. Их засняли на выходе из антикварного магазина и покупающими кофе в кофейне в Лос-Анджелесе.