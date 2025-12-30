Возлюбленная Ди Каприо выложила фото в «голом» топе без бюстгальтера

Девушка голливудского актера Леонардо Ди Каприо, модель Виттория Черетти, снялась в «голом» топе. Модель опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Виттория Черетти была запечатлена в черном кружевном прозрачном топе, под который не стала надевать бюстгальтер. Модель добавила к образу такие же лосины и юбку-миди в тон. Манекенщица завершила наряд часами, браслетом, кольцами и ожерельем. Звезда подиумов позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле на борту частного самолета.

1 ноября Виттория Черетти посетила 14-й ежегодный гала-вечер «Искусство и кино», который состоялся в Лос-Анджелесе. Она выбрала для закрытого светского мероприятия золотое макси-платье с декольте до пупка, украшенное пайетками. Манекенщица также надела серьги, браслеты с бриллиантами и кольцо. Знаменитости собрали волосы в гладкий хвост с прядями у лица и сделали макияж.

На днях папарацци подловили 51-летнего Леонардо Ди Каприо и 27-летнюю Витторию Черетти в Лос-Анджелесе. Влюбленные, которые обычно скрывают свои чувства от публики, целовались во время шопинга. Позже актера и манекенщицу засняли на обеде в кафе Architecture Cafe.