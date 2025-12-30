47-летняя Любовь Толкалина показала грудь в прозрачном бюстгальтере

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина показала откровенное видео из примерочной. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сначала 47-летняя звезда сериала «Хэппи-энд» запечатлела себя на камеру в черных брюках и кружевном бюстгальтере, приспустив одну лямку с плеча. Затем она примерила бюстгальтер светло-розового цвета, выполненный из прозрачной ткани.

После этого Толкалина надела бюстгальтер с прозрачными вставками и черными кружевами, которые прикрывали ее соски. В конце ролика знаменитость продемонстрировала фигуру в комплекте фиолетово-бордового оттенка. Нижнее белье включало в себя бюстгальтер с подчеркивающими грудь чашками и прозрачные трусы.

Ранее Любовь Толкалина сделала уколы красоты на камеру в кабинете косметолога.