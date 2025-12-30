Как психобиотики улучшают состояние кожи

Психобиотики помогают улучшить состояние кожи. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог бренда d'Alba Екатерина Анчикова.

«Психобиотики — специальные пробиотики (полезные бактерии) и пребиотики (вещества для их питания), которые при приеме внутрь целенаправленно улучшают состояние микробиома кишечника. Они помогают снизить негативное влияние стресса и, как следствие, улучшить здоровье и внешний вид кожи», — заявила эксперт.

Она поделилась, что конкретные пробиотические штаммы, такие как Lactobacillus helveticus и Bifidobacterium longum, при курсовом приеме могут снижать уровень кортизола и уменьшать ощущение тревоги и стресса, а значит, уменьшать его разрушительное влияние на коллаген, гиалуроновую кислоту и воспалительные процессы.

Анчикова отметила, что штамм Lactobacillus rhamnosus активирует синтез церамидов — липидов, которые являются основным «цементом» между клетками. В результате защитный барьер кожи не просто восстанавливается, но и уплотняется.

По ее словам, психобиотики помогают справиться с воспалением в коже.

«Они успокаивают ее естественную защитную систему, в результате чего та производит меньше веществ, вызывающих красноту и раздражение. Одно из главных таких веществ (TNF-α) играет ключевую роль в обострениях акне, розацеа и дерматитов. Снижая его активность, психобиотики помогают уменьшить покраснение, дискомфорт и болезненные ощущения», — объяснила косметолог.

Врач рассказала, что полезные бактерии помогают контролировать вредные микроорганизмы, в том числе те, что вызывают акне. Как объяснила эксперт, они конкурируют с ними за место и ресурсы, естественным образом вытесняя их. Это снижает риск развития воспаления и предотвращает появление новых высыпаний.

Она заявила, что наиболее изученной для поддержки эмоционального состояния считается комбинация бактерий Lactobacillus helveticus и Bifidobacterium longum.

«Они помогают снизить тревожность и уменьшить влияние стресса, работая через ось «кишечник–мозг». Важную роль в этом процессе играют пребиотики, например инулин. Они служат избирательной пищей для полезной микробиоты, стимулируя рост и активность пробиотических бактерий в кишечнике», — поделилась Анчикова.

По ее словам, кремы, которые наносят на кожу, содержат не живые бактерии, а их полезные производные. Это могут быть частицы бактериальных клеток, продукты их жизнедеятельности или постбиотики, такие как пептиды и органические кислоты. Анчикова объяснила, что они работают прямо на поверхности кожи, помогая восстановить ее естественный баланс, конкурируя с вредными бактериями и мягко уменьшая микровоспаление. В результате кожа становится более устойчивой, менее чувствительной и склонной к покраснениям.

«В составах кремов ищите ферменты молочной кислоты, лизированные или неживые формы бактерий Lactobacillus и Bifidobacterium, а также ферментированные экстракты, например чайного гриба, кимчи или белого трюфеля. Следите, чтобы очищающие средства были мягкими и не нарушали естественную защитную микробиоту кожи. Это основа ухода», — заявила Анчикова.

Она добавила, что если включить в рацион ферментированные продукты (кефир, натуральный йогурт, комбучу, квашеную капусту, кимчи) и клетчатку (овощи, зелень, цельнозерновые), то можно вместе с психобиотиками помочь коже стать более здоровой и сильной.

Анчикова подчеркнула, что между кишечником, кожей и мозгом идет постоянная связь, осуществляемая через нервные пути, иммунные сигналы и эндокринные механизмы. В кишечнике, в его микробиоме, состоящем из триллионов бактерий, производятся важнейшие нейроактивные вещества.

«Например, до 90% всего серотонина — «гормона хорошего настроения» — синтезируется именно в кишечнике. Также микрофлора производит ГАМК (гамма-аминомасляную кислоту) — основной тормозной нейромедиатор центральной нервной системы, который отвечает за успокоение и снижение тревожности, и дофамин — важный регулятор мотивации и чувства удовлетворения. Таким образом, состояние кишечника напрямую влияет на биохимию мозга и эмоциональный фон», — объяснила она.

Эксперт отметила, что кортизол — основной гормон стресса — является ключевым триггером многих кожных проблем. Под его воздействием снижается производство гиалуроновой кислоты и коллагена, что ведет к потере упругости и обезвоженности. Он также стимулирует избыточную выработку кожного сала, ослабляет защитный барьер эпидермиса и усугубляет воспалительные процессы, провоцируя обострение акне, розацеа и атопического дерматита.