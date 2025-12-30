Кайли Дженнер снялась в латексном боди без штанов

Звезда реалити-шоу и модель Кайли Дженнер снялась в боди без штанов. Бизнесвумен поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

28-летняя Кайли Дженнер позировала в черном латексном боди и капроновых колготках. Звезда реалити-шоу предстала перед камерой с уложенными в локоны распущенными волосами и макияжем в естественном стиле с румянами и помадой.

На днях Кайли Дженнер показала кадры, сделанные во время празднования католического Рождества. Для мероприятия модель выбрала винтажное облегающее макси-платье от Джонна Гальяно с драпировкой снизу. Бизнесвумен добавила к образу туфли на каблуках в тон. Звезде реалити-шоу сделали укладку с косами и макияж с темными тенями, контурингом, румянами и матовой темно-розовой помадой.

Позже Кайли Дженнер опубликовала в Instagram фото, на котором позировала в серьгах-гвоздиках и цепочке с кулоном с пантерой от бренда Cartier. Стоимость комплекта ювелирных изделий составляет около $60 тысяч. Интернет-пользователи предположили, что Тимоти Шаламе подарил украшения модели на Рождество.