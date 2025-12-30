Нюша выступила в мини-платье с полупрозрачным верхом

Певица Нюша выступила в мини-платье с «голым» верхом. Поп-исполнительница опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Нюша вышла на сцену в черном мини-платье с полупрозрачным верхом и длинными рукавами. Поп-исполнительница также надела капроновые колготки с леопардовым принтом и туфли на каблуках. Певица появилась на публике с уложенными распущенными волосами и вечерним макияжем.

На прошлой неделе Нюша стала гостьей церемонии вручения премии журнала Hello! Для закрытого светского мероприятия певица предпочла черное маски-платье с поясом, который был украшен кристаллами. Поп-исполнительница дополнила образ блестящем браслетом и кольцом. Знаменитости собрали волосы в пучок с прядями у лица и сделали вечерний макияж с черными стрелками.

До этого Нюша появилась на юбилейном фестивале современной музыки «Новая Песня года». Певица выбрала для закрытого мероприятия платье с серебристым верхом и перьевой юбкой с разрезом. Поп-исполнительница добавила к образу блестящие туфли на каблуках. Знаменитость позировала перед фотографами с распущенными волосами и вечерним макияжем.