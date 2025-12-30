Девушка заказала юбку в сети и сравнила ее с подержанной лежанкой

Юзерша @originalgothmermaid приобрела одежду в сети и сравнила ее с «подержанной лежанкой» после получения. Соответствующей историей она поделилась на Reddit.

Девушка рассказала, что заказала на сайте для покупки и продажи новых и подержанных вещей Vinted новую юбку бренда Hell Bunny за 65 фунтов стерлингов (примерно семь тысяч рублей). Когда пользовательница забрала посылку, она обнаружила, что предмет гардероба оказался покрыт шерстью животного, на нем отсутствовали ленты, а этикетка на ткани была порвана.

«Я и не подозревала, что покупаю подержанную лежанку для питомца», — указала она.

Покупательница обратилась к продавцу с просьбой возместить часть денег за некачественное изделие, однако тот в ответ попросил оплатить возврат товара.

