Спортсменка показала результат бьюти-процедуры и насмешила пользователей Сети

Игрок в регби Эмили Радж показала внешность после бьюти-процедуры и рассмешила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Спортсменка рассказала, что перед прошлым Рождеством отправилась в салон красоты, где впервые сделала ламинирование бровей. При этом впоследствии решение о преображении девушка назвала ошибкой.

Так, вначале на размещенных кадрах она продемонстрировала лицо крупным планом с чрезмерно широкими черными бровями, зачесанными вверх. Затем Радж предстала перед камерой в праздничном красном колпаке, с помощью которого скрыла указанную деталь внешности.

«Шапка Санты реально спасла мне жизнь… Воспоминания о прошлом Рождестве», — указала в подписи автор поста.

Ролик набрал 1,1 миллиона просмотров. В комментариях зрители сравнили девушку с птицей из игры Angry Birds, персонажами Гринчем и Мистером Бином и генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым.

«Прости, но я так засмеялась», «Ха-ха, я бы подал в суд», «Сейчас умру от смеха», — отметили юзеры.

Ранее в декабре сообщалось, что блогерша Саманта Дьюхерст из Великобритании не учла одну деталь и осталась с ожогами после коррекции бровей.