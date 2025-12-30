Ведущий «Модного приговора» рассказал, с чем носить черное кружево

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, призвал носить черное кружево с трениками. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Черное кружево — настоящая палочка-выручалочка для тех,кто не знает,что надеть «на выход». Вечером надевайте кружево под жакет или сочетайте с классическими брюками/юбками,а днём миксуйте с денимом и трениками», — написал он.

В ноябре Александр Рогов выложил пост, в котором рассказал, что кожаная юбка станет инвестицией в осенне-зимний гардероб.

«Юбка из кожи или эко-материала — отличная инвестиция в осенне-зимний гардероб! Такие юбки — трапеция, карандаш, мини, с разрезом и без — прекрасно смотрятся с плотными колготками, мягким трикотажем. Про практичность я вообще молчу! — отметил эксперт.

До этого Александр Рогов рассказал, что дубленка из овчины является лучшей верхней одеждой на зиму. Ведущий «Модного приговора»также рекомендовал обратить внимание на бомбер, укороченную двустороннюю куртку без воротника, бушлат средней длины или однобортное пальто. По его словам, в такой одежде будет не только тепло, но и красиво.

Ранее Александр Рогов с седой бородой снялся с сумкой за 2 миллиона рублей.