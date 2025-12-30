61-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» восхитила поклонников внешностью без макияжа

Американская актриса и писательница Тери Хэтчер восхитила поклонников естественной внешностью. Соответствующие кадры и комментарии приводит Daily Mail.

61-летняя звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» попала в объективы папарацци во время прогулки по Лос-Анджелесу. При этом она отказалась от макияжа и надела солнцезащитные очки. Образ знаменитости состоял из серого оверсайз-костюма с объемным верхом и кроссовок.

Пользователи сети оценили внешний вид Хэтчер в комментариях под постом.

«Приятно видеть, как кто-то стареет естественно», «Я думаю, она великолепна», «По-прежнему красотка!», «Надеюсь, в 61 год я буду выглядеть так же хорошо!» — написали они.

