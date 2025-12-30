Ничего лишнего: как выбрать праздничное платье для нестандартной фигуры

Мало кто вписывается в классические 90-60-90, но для любой женщины любого телосложения есть свое идеальное платье для встречи Нового года.

Нестандартная фигура — это никакая не проблема, а интересная задача со своими красивыми решениями, особенно в преддверии праздника. Стилист Алина Лобанова дала пять рабочих ориентиров, которые помогают выбрать платье для Нового года без мучений и компромиссов со своими желаниями или законами стиля.

Работайте с пропорциями

Рост и объем конкретной женщины должны диктовать ваш выбор. Низкий рост выигрывает от вертикалей: запах, V-образный вырез, длинные серьги, разрезы, монохром.

«Высокому росту, наоборот, идут горизонтальные акценты, сложные подолы, асимметрия, драпировки. Если фигура плюс сайз, ключ — в балансе верха и низа, а не в попытке все утянуть. Хорошие пропорции всегда создают выгодный образ», — говорит эксперт.

Выбирайте ткань, которая держит форму

Слишком тонкие и текучие материалы подчеркивают то, что не хочется акцентировать, а слишком жесткие добавляют ненужного объема. Идеальный вариант — ткани со структурой: плотный атлас, креп, бархат, жаккард, качественный трикотаж с эластаном. Они создают линию силуэта и выглядят празднично без лишних усилий. Особенно это важно для плюс сайз и для роста ниже среднего.

Делайте ставку на крой, а не на декор

Рюши, пайетки и вышивка не спасают плохой крой и отвратительную посадку.

«Для нестандартной фигуры лучше работают чистые линии: запах, мягкий А-силуэт, платье-футляр с вытачками, асимметричное плечо, драпировка в одной зоне. Декор должен быть точечным — на плечах, по линии декольте или в зоне талии, но не везде сразу», — подчеркивает стилист.

Не бойтесь играть с длиной

Самая опасная зона — длина «чуть ниже колена» без четкой логики, она не идет вообще почти никому. Низкому росту лучше либо выше колена, либо в пол, высокому — миди с характером или макси с разрезом. Плюс сайз отлично смотрится в длине миди при правильной посадке и обуви.

Учитывайте не только фигуру, но и сценарий вечера

Платье для дома, ресторана, вечеринки или семейного ужина — это разные задачи. Если придется много сидеть, двигаться, танцевать или есть за большим столом, комфорт становится частью образа. Нестандартная фигура особенно чувствительна к неудобству: если платье тянет, сползает, затягивает так, что невозможно нормально двигаться или даже просто дышать, или требует постоянной коррекции, праздник будет испорчен. Лучшее праздничное платье — то, в котором можно забыть о нем через десять минут после выхода из дома.