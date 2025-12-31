Наталья Рудова примерила откровенное мини-платье

Звезда «Универа», актриса Наталья Рудова показала, в чем встретит Новый год. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

42-летняя Наталья Рудова позировала в красном корсетном мини-платье с отделкой из роз. Волосы при этом актриса распустила и сделала легкий макияж.

© Газета.Ru

Накануне Наталья Рудова опубликовала в личном блоге фото, где стояла перед зеркалом в черном комплекте, который состоял из откровенного топа и мини-юбки. Артистка добавила к образу солнцезащитные очки, кепку, бежевую сумку и коричневые кожаные тапки Hermes. Звезда сериала «Универ» позировала с распущенными волосами и без макияжа.

10 декабря Наталья Рудова посетила премьеру новогодней комедии «Невероятные приключения Шурика», которая состоялась в Москве. Актриса появилась на закрытом мероприятии в белом мини-платье в бельевом стиле, черной кожаной куртке, колготках и высоких сапогах. Артистка добавила к образу белые гетры и сумку. Знаменитость позировала перед фотографами с распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах.