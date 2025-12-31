Эльза Хоск прогулялась по Сан-Барте в мини-юбке и топе

«Ангел» Victoria's Secret, модель Эльза Хоск, снялась на Сан-Барте. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Эльза Хоск позировала в белой мини-юбке и полосатом топе. Образ дополнила соломенная шляпа, бархатные балетки и сумка из джута. Волосы модель распустила и отказалась от макияжа.

С 2015 года Эльза Хоск состоит в отношениях с британским бизнесменом Томом Дейли. В феврале 2021 года у пары родилась дочь, которую они назвали Тууликки Джоан Дейли.

В ноябре Эльза Хоск опубликовала в личном блоге фото, где позировала в черных кружевных колготках, леопардовой шубе с меховой отделкой и розовом корсетном платье. «Ангел» Victoria's Secret дополнила образ черными туфлями и кожаной сумкой. Звезда подиумов распустила волосы и сделала легкий макияж.

Позже модель выложила фотографию, на которой стояла в кожаном костюме, состоящем из жакета и брюк. Модель добавила к наряду солнцезащитные очки, туфли на каблуках и сумку.