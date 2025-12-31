Оксана Самойлова предстала в облегающем топе на молнии

Блогерша Оксана Самойлова продемонстрировала фигуру в облегающем топе на молнии. Знаменитость поделилась видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

Оксана Самойлова стояла перед зеркалом в черном облегающем топе на молнии, который сочетала с джинсами и кожаной курткой. Блогерша добавила к образу солнцезащитные очки, серебристые серьги и ремень с заклепками. Знаменитость собрала волосы в гладкий хвост и сделала макияж с темно-розовой матовой помадой.

© Газета.Ru

Накануне Оксана Самойлова опубликовала в личном блоге видео, где перед камерой в серебристом сияющем платье с открытыми плечами и разрезом до бедра, которое было украшено пайетками. Блогерша добавила к образу туфли на каблуках. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали вечерний макияж с черными стрелками и матовой розовой помадой.

«Последний рабочий день этого года», — подписала ролик Самойлова.

До этого Оксана Самойлова организовала на своей ферме елку, куда пригласила детей из детского дома и интерната. На благотворительном мероприятии также присутствовали журналисты. Блогерша раскрыла представителям прессы условия брачного договора с рэпером Джиганом.