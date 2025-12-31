Можно ли делать пилинг в холодное время года

Зимой тема пилингов вызывает закономерные сомнения. Холод, ветер, сухой воздух и чувствительность кожи заставляют задуматься, не навредит ли отшелушивание еще больше. На самом деле пилинги в мороз возможны, но только при понимании нюансов и корректном подходе — косметолог Ирина Созинова рассказала о ключевых моментах.

© Freepik

Можно ли делать пилинги зимой вообще

Да, можно, и в ряде случаев даже нужно.

«Зимой обновление кожи замедляется, роговой слой утолщается, из-за чего лицо выглядит тусклым, а уход работает хуже. Мягкое отшелушивание помогает коже лучше воспринимать кремы и сыворотки, но важна не частота, а деликатность и правильный выбор средств», — объясняет эксперт.

Какие пилинги зимой подходят лучше всего

В холодное время предпочтение стоит отдавать мягким кислотам и ферментативным пилингам. Молочная, миндальная, PHA-кислоты и энзимы работают бережно, не разрушая защитный барьер. А вот агрессивные кислотные пилинги и высокие концентрации ретинола зимой часто дают обратный эффект — сухость, раздражение и повышенную реактивность кожи.

Чего точно не стоит делать в мороз

Механические скрабы с крупными частицами зимой — плохая идея, они травмируют кожу, которая и так ослаблена холодом. Также не стоит сочетать пилинг с выходом на улицу сразу после процедуры, особенно в сильный мороз и ветер. Коже нужно время на восстановление и защиту.

Как правильно вписать пилинг в зимний уход

Лучшее время для отшелушивания зимой — вечер, когда после процедуры можно нанести плотный восстанавливающий крем и дать коже спокойно восстановиться.

«Частота обычно снижается до одного раза в 7-10 дней, даже если летом вы делали пилинг чаще. После процедуры особенно используйте средства с церамидами, маслами и компонентами, поддерживающими барьер», — подчеркивает врач.

Кому зимой с пилингами стоит быть особенно осторожными

При чувствительной коже, куперозе, розацеа и в период гормональных изменений отшелушивание требует максимальной аккуратности или временного отказа. Если кожа реагирует жжением, покраснением или ощущением стянутости дольше нескольких часов, это сигнал остановиться. Зимой лучше недоделать, чем переусердствовать.