Хайди Клум попала в объективы папарацци в золотом бикини

52-летняя супермодель и ведущая «Эмми» Хайди Клум не устает поражать идеальной фигурой: во вторник она резвилась на Шелл-Бич Сен-Бартелеми в золотом бикини, демонстрируя 175 см спортивного совершенства, пишет Daily Mail. Треугольный топ и бразильские трусики с волнистыми краями дополнили огромные зеркальные очки — классика пляжного шика.​

Хайди щедро делилась страстью с третьим супругом, 35-летним гитаристом Tokio Hotel Томом Каулицем (разница в 17 лет). Они болтали, заходя в Карибское море в его голубых плавках; модель даже плавала «звездочкой», сияя блаженством. Пара вместе с 2018-го — с тех пор на съемках Germany's Next Topmodel.

Хайди приехала в леопардовом кафтане, подчеркивающем формы. Мать четверых: Лени (21, от Флавио Бриаторе), Генри (20), Йохан (19), Лу (16) — от Сила, с которым развелась в 2012.