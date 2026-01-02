Секрет идеальной кожи без эффекта маски: почему стоит попробовать кушон

С классическими тональными и ВВ-кремами знакомы многие. Но вот про кушон знают, как оказалось, не все. И нет, он на рынке не недавно, а уже порядка 17 лет. Понятно, что первое время к продукту присматривались, но сейчас уже можно с уверенностью им пользоваться и не бояться, что на коже будет эффект маски. Вместе с визажистом Викторией Суховой разбираемся, что представляет собой кушон и когда стоит обратить на него внимание.

Что такое кушон?

Если совсем просто, то кушон — особая форма выпуска средств. В отличие от привычных тональников, которые находятся во флаконе, пигментом пропитана губка внутри упаковки. Кроме губки в наборе идет спонж для нанесения средства и зеркало. Первый кушон придумали в Корее еще в 2008 году. На тот момент продукт сочетал в себе функции солнцезащитного, увлажняющего и тонального крема. Спустя время почти ничего не поменялось. Большинство кушонов состоит из санскрина и тональника, поэтому считаются универсальным продуктом для любого времени года.

«Сейчас есть румяна, хайлайтеры, бронзеры, тени, корректоры, помады для губ в формате кушона. Но чаще всего — это все-таки тональник. Одно из преимуществ в том, что сложно набрать больше продукта, чем нужно. За счет губки средство поступает очень дозировано», — говорит Виктория.

Какие есть покрытия у кушонов

Кушоны по своей текстуре часто напоминают BB- или CC-кремы: они очень легкие, не перегружают кожу даже, если нанести несколько слоев, и придают естественное сияние. Только не все кушоны обладают прозрачным финишем. Сейчас есть продукты с достаточно высокой плотностью пигмента, поэтому можно замаскировать любые цветовые нюансы и неровности тона.

«Существуют два основных типа кушонов: увлажняющие и матирующие. Первые предназначены для сухой и зрелой кожи, обеспечивают дополнительное питание, делают лицо сияющим и сокращают видимость морщин. На коже увлажняющие кушоны вообще не заметны, но придают свежий вид. Матирующие обладают более насыщенной текстурой и отлично скрывают воспаления, покраснения и дефекты кожи. Они отлично подходят для жирного или комбинированного типа кожи», — отмечает эксперт.

Чем кушон отличается от тонального крема

Оба продукта предназначены для выравнивания тона кожи и маскировки различных несовершенств. Но один из них в этом преуспел больше, чем другой.

Легкое, невесомое покрытие без эффекта маски. В отличие от привычных флакончиков с тональным кремом, где часто выдавливается слишком много продукта, спонж в кушоне дозирует средство. Проходя через губку, текстура продукта становится легкой и воздушной, равномерно распределяется по лицу и сливается с кожей, создавая естественный вид.

Практичность и удобство применения. Кушон не требует использования кистей, пальцев или бьюти-блендера. Компактный футляр с зеркалом в крышке легко помещается в сумку, что позволяет быстро подправить макияж в любой момент, делая его идеальным вариантом для путешествий и поездок.

Не скрывает сильные несовершенства. Если есть ярко выраженные пятна, пигментация или обострившееся акне, сначала понадобится корректор. Зато ухаживающие компоненты кушона помогают улучшить состояние кожи и со временем минимизируют мелкие дефекты.

Ограниченная цветовая гамма. Кушоны, особенно азиатские, выпускаются в небольшой палитре — обычно ограничиваются парочкой оттенков. Однако современные формулы способны подстраиваться под тон кожи, делая их более универсальными.

«Если подытожить вышесказанное, то: кушон подойдет, если у вас нет серьезных цветовых дефектов на лице, выраженных высыпаний и неровностей. Если же нужно скрыть прыщик, синяки под глазами, веснушки, пигментные пятна, постакне — тут дело за тональным кремом. Именно кремом, а не флюидом или его ВВ-версии», — комментирует Виктория.

Есть ли нюансы использования?

Тональный кушон дарит коже легкое и естественное покрытие, поэтому важно подготовить лицо заранее. В принципе техника нанесения не сложная, но рекомендуется соблюдать последовательность, которой поделился визажист:

Перед использованием кушона очистите лицо привычным средством и нанесите питательный крем, чтобы кожа была увлажненной и гладкой. Легко нажмите спонжем или аппликатором на подушечку с тональным средством, чтобы равномерно набрать продукт. Похлопывающими движениями распределите средство по коже. Для более плотного покрытия можно повторить процесс и нанести второй слой. Для области под глазами, вдоль крыльев носа или других сложных участков сложите спонж вдвое или аккуратно оберните его вокруг пальца, чтобы контролировать дозу средства. Если хочется, чтобы тон держался дольше и выглядел идеально, слегка пройдитесь пушистой кистью с пудрой по Т-зоне (лоб, нос и подбородок). Тональную основу можно использовать и для губ. Нажмите на аппликатор, чтобы средство выделилось, и аккуратно похлопывающими движениями распределите его по губам для равномерного покрытия. После нанесения кушона можно продолжить привычный макияж. В течение дня при необходимости поправьте тон с помощью спонжа или аппликатора.