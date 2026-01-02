Секрет идеальной кожи без эффекта маски: почему стоит попробовать кушон
С классическими тональными и ВВ-кремами знакомы многие. Но вот про кушон знают, как оказалось, не все. И нет, он на рынке не недавно, а уже порядка 17 лет. Понятно, что первое время к продукту присматривались, но сейчас уже можно с уверенностью им пользоваться и не бояться, что на коже будет эффект маски. Вместе с визажистом Викторией Суховой разбираемся, что представляет собой кушон и когда стоит обратить на него внимание.
Что такое кушон?
Если совсем просто, то кушон — особая форма выпуска средств. В отличие от привычных тональников, которые находятся во флаконе, пигментом пропитана губка внутри упаковки. Кроме губки в наборе идет спонж для нанесения средства и зеркало. Первый кушон придумали в Корее еще в 2008 году. На тот момент продукт сочетал в себе функции солнцезащитного, увлажняющего и тонального крема. Спустя время почти ничего не поменялось. Большинство кушонов состоит из санскрина и тональника, поэтому считаются универсальным продуктом для любого времени года.
«Сейчас есть румяна, хайлайтеры, бронзеры, тени, корректоры, помады для губ в формате кушона. Но чаще всего — это все-таки тональник. Одно из преимуществ в том, что сложно набрать больше продукта, чем нужно. За счет губки средство поступает очень дозировано», — говорит Виктория.
Какие есть покрытия у кушонов
Кушоны по своей текстуре часто напоминают BB- или CC-кремы: они очень легкие, не перегружают кожу даже, если нанести несколько слоев, и придают естественное сияние. Только не все кушоны обладают прозрачным финишем. Сейчас есть продукты с достаточно высокой плотностью пигмента, поэтому можно замаскировать любые цветовые нюансы и неровности тона.
«Существуют два основных типа кушонов: увлажняющие и матирующие. Первые предназначены для сухой и зрелой кожи, обеспечивают дополнительное питание, делают лицо сияющим и сокращают видимость морщин. На коже увлажняющие кушоны вообще не заметны, но придают свежий вид. Матирующие обладают более насыщенной текстурой и отлично скрывают воспаления, покраснения и дефекты кожи. Они отлично подходят для жирного или комбинированного типа кожи», — отмечает эксперт.
Чем кушон отличается от тонального крема
Оба продукта предназначены для выравнивания тона кожи и маскировки различных несовершенств. Но один из них в этом преуспел больше, чем другой.
- Легкое, невесомое покрытие без эффекта маски. В отличие от привычных флакончиков с тональным кремом, где часто выдавливается слишком много продукта, спонж в кушоне дозирует средство. Проходя через губку, текстура продукта становится легкой и воздушной, равномерно распределяется по лицу и сливается с кожей, создавая естественный вид.
- Практичность и удобство применения. Кушон не требует использования кистей, пальцев или бьюти-блендера. Компактный футляр с зеркалом в крышке легко помещается в сумку, что позволяет быстро подправить макияж в любой момент, делая его идеальным вариантом для путешествий и поездок.
- Не скрывает сильные несовершенства. Если есть ярко выраженные пятна, пигментация или обострившееся акне, сначала понадобится корректор. Зато ухаживающие компоненты кушона помогают улучшить состояние кожи и со временем минимизируют мелкие дефекты.
- Ограниченная цветовая гамма. Кушоны, особенно азиатские, выпускаются в небольшой палитре — обычно ограничиваются парочкой оттенков. Однако современные формулы способны подстраиваться под тон кожи, делая их более универсальными.
«Если подытожить вышесказанное, то: кушон подойдет, если у вас нет серьезных цветовых дефектов на лице, выраженных высыпаний и неровностей. Если же нужно скрыть прыщик, синяки под глазами, веснушки, пигментные пятна, постакне — тут дело за тональным кремом. Именно кремом, а не флюидом или его ВВ-версии», — комментирует Виктория.
Есть ли нюансы использования?
Тональный кушон дарит коже легкое и естественное покрытие, поэтому важно подготовить лицо заранее. В принципе техника нанесения не сложная, но рекомендуется соблюдать последовательность, которой поделился визажист:
- Перед использованием кушона очистите лицо привычным средством и нанесите питательный крем, чтобы кожа была увлажненной и гладкой.
- Легко нажмите спонжем или аппликатором на подушечку с тональным средством, чтобы равномерно набрать продукт.
- Похлопывающими движениями распределите средство по коже. Для более плотного покрытия можно повторить процесс и нанести второй слой.
- Для области под глазами, вдоль крыльев носа или других сложных участков сложите спонж вдвое или аккуратно оберните его вокруг пальца, чтобы контролировать дозу средства.
- Если хочется, чтобы тон держался дольше и выглядел идеально, слегка пройдитесь пушистой кистью с пудрой по Т-зоне (лоб, нос и подбородок).
- Тональную основу можно использовать и для губ. Нажмите на аппликатор, чтобы средство выделилось, и аккуратно похлопывающими движениями распределите его по губам для равномерного покрытия.
- После нанесения кушона можно продолжить привычный макияж. В течение дня при необходимости поправьте тон с помощью спонжа или аппликатора.
«После каждого нанесения сам спонж, которым наносился кушон, необходимо стирать. Все-таки губкой вы соприкасаетесь с кожей, поэтому есть риск размножения бактерий, возникновения акне и других неприятностей. Для очищения спонжа подойдет специальное средство для кистей, мицеллярная вода, антибактериальное мыло, шампунь и кондиционер, гель или пенка для умывания — в общем, любой продукт с очистительными свойствами», — отмечает Виктория.