Стилист рассказала, что выйдет из моды в 2026 году

Речь идет о тяжелой обуви на платформе и экстраоверсайзе, пояснила персональный стилист-шоппер

Тяжелая обувь на платформах, а также экстраоверсайз выйдут из моды в 2026 году. Об этом сообщила ТАСС персональный стилист-шоппер Валерия Малькова.

"В 2026 году теряют актуальность тяжелая обувь на платформах и гиперподошвах, а также экстраоверсайз и перегруженные силуэты. Пайетки постепенно возвращаются исключительно в вечернюю моду, а нарочитая ретростилизация и образы, созданные ради социальных сетей, уступают место более практичной, аккуратной одежде", - сказала Малькова.

По словам эксперта, большую популярность среди мужчин и женщин набирают выразительные аксессуары.