Мини, милитари и мятный цвет: стилист назвал модные тренды весны-2026

Мир моды решил порадовать нас свободой и поставить комфорт наравне со стилем. Сейчас на показах все чаще можно увидеть вещи, которые легко адаптировать для повседневной жизни. Модные дома показали, что весна 2026 года может быть практичной, красивой и разнообразной, но, несмотря на то, что коллекции получились очень разными, кое-что все-таки связывает их. Стилист-имиджмейкер Марина Минакова рассказала «Вечерней Москве» о главных трендах будущего весеннего сезона.

Объем и свобода движений

По ее словам, одежда стала еще шире и воздушнее, а потому не стоит торопиться прятать на дальнюю полку шкафа брюки-алладины.

Юбки-баффы, широкие свободного кроя брюки, «баббл-штаны», объемные рукава встречаются почти у каждого дизайнера. Эти вещи точно будут в тренде следующей весной, — сказала она.

Свежий минимализм и экологичность

По ее мнению, белый цвет снова в центре внимания, но образы становятся глубокими за счет деталей.

В моде асимметрия и нестандартные ткани, например, плетеная кожа, переработанный материал, как платья из тонких полосок переработанного стекла в коллекции Bottega Veneta, меховые и вязаные элементы, — говорит Минакова.

Пастельные тона

Стилист подчеркнула, что цвет сливочного масла все еще на пике популярности. Также в моде весной будет пыльный, карамельный, лавандовый и самый интересный цвет сезона — мятный:

Актуальной остается классика и наследие в память о Джорджо Армани. В моде песочные и синие тона, уютные свитера и удлиненные пиджаки и жакеты, где продумана каждая деталь и нет ничего лишнего.

Главные детали сезона

Флористические принты, аппликации, различные бутоны и миниатюрные вышивки на аксессуарах будут актуальнее минимализма. Эти детали освежают образы, а главное, что в них есть романтичность, а не наивность.

Перчатки до локтей из кожи или нейлона для шика и дерзости для важных жестов, а также чтобы почувствовать себя звездой ретро-кино.

Платки и косынки перекочевали из деревенской эстетики на городские улицы даже под вечерние платья.

Statement-украшения, массивные, крупные — чем больше, тем лучше. От ракушек, кисточек до геометрии. Самый тренд — серьги-«люстры», как на показе Saint Laurent.

Военный шик и отголоски милитари. Как, например, на показе Prada — военные детали совместно с прозрачными тканями и блестящими туфлями. Воздушные платья с кожаными ремнями, некий контроль в пределах разумного.

Короткие юбки, мини-платья, микрошорты. Они создадут игривый и летний настрой, но не будут выглядеть вызывающе.

Тренчи с пояском на бедрах — эта маленькая, но важная деталь создает совершенно новый образ, добавляя небрежности и расслабленности. Выглядит свежо и необычно.

Что останется в тренде, а что потеряет актуальность

По мнению имиджмейкера, любимчиками надолго останутся:

объемные вещи;

минимализм с нюансами;

вязка и плетеные элементы;

деним;

архитектурные формы;

пастельные оттенки;

крупные, выразительные аксессуары.

Вещи, такие как ультрамини или с принтами из кричащих цветов, останутся на один выход для эффектного селфи и стрит-стайла. В обычной жизни они быстро потеряют свою прелесть и актуальность из-за отсутствия практичности и возможности составить комбинации с другими предметами гардероба, — считает Минакова.

