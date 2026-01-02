Стилист объяснил, как носить шапки без вреда для волос

Зимой волосы живут в режиме постоянного стресса: на улице холод и ветер, в помещении — сухой горячий воздух, а между этими двумя крайностями мы еще добавляем шапку, капюшон, шарф. В результате появляется ломкость по длине, тусклость, электризация, зуд кожи головы, ощущение сухости на кончиках. О том, как выбрать правильный головной убор, «Газете.Ru» рассказал стилист по волосам «Золотого Яблока» Анна Жарова.

«Для начала смотрите на состав шапки и подкладки. Синтетика чаще усиливает статическое электричество. Если есть выбор, отдавайте предпочтение мягким материалам и моделям, которые меньше цепляют волосы. Очень комфортны варианты с более гладкой внутренней поверхностью», — рассказала эксперт.

Она также подчеркнула, что волосы должны быть сухими перед выходом.

«Выходить на мороз с влажными волосами — почти гарантия ломкости и ощущения сухости кончиков: вода в волосе делает его более уязвимым, плюс холод сушит еще сильнее. Если нет времени на укладку, лучше хотя бы полностью высушить корни и основную длину», — добавила Жарова.

Еще один важный момент, по ее мнению, — не прятать длину в шарф.

«Трение шарфа — это отдельный зимний разрушитель. Если волосы длинные, лучше заплетать мягкую косу или низкий хвост и убирать под верхнюю одежду аккуратно. Зимой волосы электризуются, потому что им не хватает влаги и гладкости, а вокруг слишком сухой воздух», — объяснила она.

Стилист по волосам также перечислила, что помогает волосам при ношении шапки зимой.

«Быстро помогают: несмываемые кремы/сыворотки с антифриз-эффектом; увлажняющие спреи по длине (не на корни); расческа из материалов, которые меньше накапливают статическое электричество; увлажнение воздуха дома, если есть такая возможность (это важно и для волос, и для кожи); термозащита становится обязательной. Даже если вы используете фен, поток воздуха влияет на кутикулу», — высказалась Жарова.

Она также добавила, что нельзя отказываться от шапок зимой.