Стилист по волосам Жарова призвала наносить кондиционер на всю длину волос зимой

Газета.Ru

В холода кожа головы становится суше, появляется стянутость, зуд, чувствительность, поэтому важно подобрать правильный уход. Об этом «Газете.Ru» рассказала стилист по волосам «Золотого Яблока» Анна Жарова.

Эксперт объяснил, как ухаживать за волосами зимой
© РИА Новости
«Самая частая ошибка — активно питать длину маслами, но игнорировать состояние кожи головы. А именно кожа задает качество роста и общий комфорт. Зимой кондиционер и маска работают как «защитная пленка»: они сглаживают кутикулу, уменьшают трение под шапкой, дают скольжение и уменьшают ломкость», — рассказала эксперт.

Она также отметила основные ошибки при уходе за кожей головы и волосами зимой.

«Если ощущаете сухость и дискомфорт, выбирайте мягкий бессульфатный шампунь без агрессивного мытья каждый день. Раз в неделю можно подключать увлажняющие средства для кожи головы: тоники, сыворотки, лосьоны с успокаивающими компонентами. Если кожа, наоборот, жирнится быстрее из-за шапки, не нужно вымывать голову скрипа. Лучше нормализовать баланс: мягкое очищение с помощью пилинга для кожи головы и легкие текстуры ухода, которые не создают дополнительного утяжеления», — добавила Жарова.

Стилист по волосам дала совет, как выстроить схему ухода, чтобы не перегрузить волосы.

«После каждого мытья — кондиционер по длине, отступая от корней. 1–2 раза в неделю — питательная маска. Если волосы тонкие и быстро теряют объем, берите более легкие текстуры: увлажняющие, с мягкими смягчающими компонентами. Зимой очень полезно сочетание: увлажнение и защита. Увлажнение дает эластичность, защита — гладкость и устойчивость к трению», — отметила она.

И в заключение эксперт высказалась о необходимости несмываемого ухода зимой.

«Также важный шаг для поддержания здоровья волос — несмываемый уход: крем, сыворотка, легкое масло или спрей. Они уменьшают спутывание под шапкой, защищают концы от ломкости; снижают пушение и электризацию и визуально возвращают блеск. Наносить нужно по капле: разогреть в ладонях и пройтись по длине, особенно по концам. Идеально — сразу после сушки, когда волосы чуть влажные или сухие», — объяснила Жарова.