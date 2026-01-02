Эксперт объяснил, как ухаживать за волосами зимой

В холода кожа головы становится суше, появляется стянутость, зуд, чувствительность, поэтому важно подобрать правильный уход. Об этом «Газете.Ru» рассказала стилист по волосам «Золотого Яблока» Анна Жарова.

«Самая частая ошибка — активно питать длину маслами, но игнорировать состояние кожи головы. А именно кожа задает качество роста и общий комфорт. Зимой кондиционер и маска работают как «защитная пленка»: они сглаживают кутикулу, уменьшают трение под шапкой, дают скольжение и уменьшают ломкость», — рассказала эксперт.

Она также отметила основные ошибки при уходе за кожей головы и волосами зимой.

«Если ощущаете сухость и дискомфорт, выбирайте мягкий бессульфатный шампунь без агрессивного мытья каждый день. Раз в неделю можно подключать увлажняющие средства для кожи головы: тоники, сыворотки, лосьоны с успокаивающими компонентами. Если кожа, наоборот, жирнится быстрее из-за шапки, не нужно вымывать голову скрипа. Лучше нормализовать баланс: мягкое очищение с помощью пилинга для кожи головы и легкие текстуры ухода, которые не создают дополнительного утяжеления», — добавила Жарова.

Стилист по волосам дала совет, как выстроить схему ухода, чтобы не перегрузить волосы.

«После каждого мытья — кондиционер по длине, отступая от корней. 1–2 раза в неделю — питательная маска. Если волосы тонкие и быстро теряют объем, берите более легкие текстуры: увлажняющие, с мягкими смягчающими компонентами. Зимой очень полезно сочетание: увлажнение и защита. Увлажнение дает эластичность, защита — гладкость и устойчивость к трению», — отметила она.

И в заключение эксперт высказалась о необходимости несмываемого ухода зимой.