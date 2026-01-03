Певица Дуа Липа снялась в кожаной куртке с глубоким декольте

Певица Дуа Липа в кожаной куртке снялась с бойфрендом в Новый год. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Дуа Липа позировала в пестрой кожаной куртке с глубоким декольте. Волосы певица выпрямила и сделала вечерний макияж. В кадре ее обнимал бойфренд Каллум Тернер. Пара вместе отмечала Новый год.

«Идеальные», «Красивые», «Потрясающие», — написали пользователи соцсетей.

27 декабря стало известно, что Каллум Тернер сделал предложение певице Дуа Липе после года знакомства. Друзья пары рассказали изданию The Sun, что знаменитости тихо обручились и планировали отпраздновать это событие с близкими в канун Нового года.

Позже Дуа Липа в интервью журналу Vogue объявила о помолвке.

«Да, мы помолвлены, я очень взволнована. Я обожаю свое кольцо. Оно отражает мою суть. Так приятно знать, что человек, с которым ты собираешься провести всю свою жизнь, настолько хорошо тебя знает», — рассказала поп-исполнительница.

По словам знаменитости, Каллум Тернер выбирал дизайн обручального кольца, советуясь с ее подругами и сестрой.