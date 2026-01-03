Модель Белла Хадид в платье из кружева и шубе прогулялась по городу. Об этом сообщает Vogue.

Белла Хадид позировала в черном кружевном платье с глубоким декольте и шубе. Волосы модель собрала в высокий пучок и сделала вечерний макияж с угольно-черными стрелками.

Белла Хадид вызвала беспокойство у поклонников после того, как ее заметили на съемочной площадке сериала Райана Мерфи «Красота» в Париже. Папарацци засняли супермодель в красном кожаном бюстгальтере и обтягивающих брюках в тон. Интернет-пользователи отметили, что звезда подиумов сильно похудела, и стали призывать ее набрать вес.

До этого Белла Хадид приняла участие в показе бренда Saint Laurent, который прошел на Неделе моды в Париже. Супермодель дефилировала на подиуме в абсолютно прозрачном фиолетовом платье из кружева с подплечниками и массивным серебристым украшением.