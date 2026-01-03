Тина Канделаки показала редкие фото с дочерью и подругой

Бизнесвумен Тина Канделаки сделала селфи с дочерью и подругой в вечерних нарядах. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Тина Канделаки с дочерью Меланией и подругой Линдой в вечерних платьях снялись в домашнем интерьере во время празднования Нового года.

«Красотки», «Шикарно выглядите», «Потрясающие», — написали пользователи соцсетей.

Дочь звезды недавно начала активно посещать светские мероприятия. Однако Бородина избегает общения с журналистами и не комментирует личную жизнь. О помолвке девушки стало известно в январе 2024 года благодаря ее матери. Телеведущая тогда опубликовала фото Мелании с кольцом на безымянном пальце и обратилась к ее будущему мужу. А 30 июня 2024 года пара сыграла свадьбу, о чем снова сообщила Канделаки.

У продюсера также есть 24-летний сын Леонтий. Старших детей звезда родила от бизнесмена Андрея Кондрахина. Знаменитость подчеркивала, что поддерживала разные увлечения дочери и сына и не мешала им выбирать свой путь. Леонтий Канделаки сейчас поет, пишет музыку, снимается в сериалах, а также ведет мероприятия, а Мелания Бородина занимается графикой и дизайном.