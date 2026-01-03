Экс-жена миллиардера встретила Новый год в платье-«рыбке»

Экс-жена российского миллиардера Александра Лебедева, манекенщица Елена Перминова, встретила Новый год с бойфрендом. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Елена Перминова позировала в золотом платье-«рыбке» с глубоким декольте, открытой спиной и полупрозрачной юбкой. Модель сделала легкие локоны и вечерний макияж с блестками. В кадре она позировала с бойфрендом Тарасом Романовым.

На прошлой неделе Елена Перминова появилась на Формуле-1. Модель вышла на публику в черном корсете, который сочетала с темно-зелеными брюками-карго и солнцезащитными очками. Модель также надела серьги. Манекенщица уложила волосы в легкие локоны и сделала макияж в естественном стиле.

До этого Елена Перминова вышла в свет в золотом платье с разрезом до бедра, которое было украшено пайетками. Модель также добавила к образу массивные кольца. Манекенщица позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Рядом с экс-женой Александра Лебедева стояла «ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол.