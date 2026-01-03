Трендовые цвета в 2026 году: какие оттенки нужно добавить в гардероб

С подиумов уже сошли неизбитые и интересные цвета будущего сезона. «Вечерняя Москва» узнала у стилиста-имиджмейкера Марины Минаковой, какие оттенки будут актуальны и как их добавить в гардероб.

Ментоловый или мятный

По ее словам, один из трендовых оттенков следующего года — мятный или ментоловый цвет. Он станет глотком свежести в гардеробе.

Легкий, воздушный, абсолютно ни к чему не обязывающий. Его популярность заключается не только в привлекательности, но и в универсальности. А какие ассоциации он вызывает: умиротворенная чистая природа, первый глоток мохито в жаркий день. Или, наоборот, отсылает к новейшим технологиям, что делает его как заботливым, так и актуальным, современным, — сказала она.

Эксперт отметила, что психологически ментоловый цвет способствует снижению стресса. Это цвет спокойствия и равновесия. Он не перегружает ни интерьер, ни одежду, но создает легкий и чистый образ, добавляет расслабленности и непринужденности в этот суетливый мир.

Он прекрасно сочетается с нейтральными оттенками, такими как белый, бежевый и светло-серый, а также с контрастными — синим, бордовым, шоколадным, красным. С пастельными цветами создает нежные весенние сочетания. Например, в паре с лавандовым, розовым или светло-желтым. А если вы не готовы к большому объему цвета, начните с аксессуаров: мятная сумка, шарф, украшения, обувь. Или добавьте его в качестве нижнего слоя под жакет, — говорит Минакова.

Глубокий синий или «электрик»

Специалист подчеркнула, что еще одним трендовым цветом в 2026 году будет глубокий синий или «электрик». Это символ уверенности и интеллекта.

В то время как черный добавляет нам драматичности в образ, синий ассоциируется с деловым стилем, но уводит в более мягкую альтернативную форму. При этом потенциал его гораздо шире, так как он служит идеальным фоном и помогает выделяться другим деталям в образе, — считает она.

Психологически синий цвет повышает концентрацию, внушает доверие. Безупречно сочетается с белым, серым, бежевым и бордовым. Создает мощный контраст с горчично-желтым, оранжевым и зеленым, добавила стилист.

Сочетание разных оттенков синего в одном образе смотрится очень стильно и гармонично. Костюмы, верхняя одежда, юбки — беспроигрышный вариант делового гардероба. Также его легко адаптировать в повседневный стиль через деним, платья, трикотаж. Это очень универсальный и практичный цвет, — заверила Минакова.

Яркая фуксия

По ее мнению, фуксию нужно использовать, когда душа требует праздника и хочется привлечь к себе внимание. Это цвет смелости и самовыражения.

Если мятный — это про спокойствие, а синий — про уверенность, то фуксия — полная противоположность: про энергию и флирт. Чтобы немного усмирить этот яркий оттенок, его можно сочетать с пастельными цветами, такими как нежно-розовый, сиреневый, бледно-голубой и желтый. Также он гармонично смотрится вместе с фиолетовым и красным или нейтральными оттенками — серым, белым. Драматичности добавит черный или глубокий синий. Однако стоит помнить про умеренность, так как избыток может вызвать визуальную усталость и дискомфорт. Иногда достаточно одной детали, чтобы выделиться и поднять градус настроения, — говорит она.

Не бойтесь экспериментировать

Эксперт напомнила, что мода предлагает свободу выбора. Не стоит бояться цвета и экспериментов.

В зависимости от желания произвести тот или иной эффект, выбирайте цвет по настроению. Если хотите чуточку спокойствия и игривости, то проденьте мятные шнурки, для привлекательности — накрасьте губы яркой помадой цвета фуксии. Иногда жизненно необходимо добавить настроения своему образу. Будьте собой, будьте в тренде, — заключила имиджмейкер.

По мнению стилистов, этой зимой на смену неону и объемным пуховикам придут благородные оттенки, длинные пальто и строгие силуэты. Эксперты в области моды объявили о возвращении элегантности. В частности, стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова сообщила, что в трендах теперь не «кричащие» оттенки, а глубокие и элегантные тона.