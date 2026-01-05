«Ангел» Victoria's Secret и модель Эльза Хоск показала фигуру в ультракоротких шортах. Звезда подиумов опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя Эльза Хоск предстала перед камерой в серо-голубом джемпере с высоким горлом, который дополнила ультракороткими шортами и черными солнцезащитными очками. «Ангел» Victoria's Secret позировала с собранными в пучок волосами и без макияжа. Манекенщица стояла на пляже на фоне острова.

В ноябре Эльза Хоск опубликовала в личном блоге фото, где позировала в черных кружевных колготках, леопардовой шубе с меховой отделкой и розовом корсетном платье. «Ангел» Victoria's Secret дополнила образ черными туфлями и кожаной сумкой. Звезда подиумов распустила волосы и сделала легкий макияж. Она позировала рядом с букетом цветов.

На прошлой неделе Эльза Хоск снялась на Сан-Барте. «Ангел» Victoria's Secret позировала в белой мини-юбке и полосатом топе. Образ дополнила соломенная шляпа, бархатные балетки и сумка из джута. Волосы модель распустила и отказалась от макияжа.