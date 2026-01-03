Как выбрать парфюм на новогодние праздники

В парфюмерии понятие «новогоднего» или «праздничного» аромата формируется не столько модой, сколько устойчивыми обонятельными ассоциациями. Об этом «Газете.Ru» рассказала парфюмер и эксперт «Золотого Яблока» Валерия Кузьмина.

«Пряные ноты подходят для камерных и теплых сценариев. Корица, гвоздика, кардамон, мускатный орех и имбирь традиционно считаются праздничными, потому что обладают выраженным согревающим эффектом — как на физическом, так и на эмоциональном уровне. С точки зрения парфюмерии, это ноты с высокой диффузностью, которые красиво раскрываются на морозе и сохраняют шлейф даже в верхней одежде. Такие ароматы особенно уместны для вечерних прогулок по городу в новогодние каникулы», — рассказала эксперт.

Она также добавила, что аромат пряностей тесно связан с гастрономическими ассоциациями — глинтвейном, выпечкой, зимними напитками.

«Гурманские ароматы и ваниль больше подойдут для отдыха и удовольствия. Ваниль, карамель, пралине, шоколад, сливочные и молочные ноты воспринимаются как праздничные из-за своей способности вызывать чувство удовольствия и эмоционального насыщения. В парфюмерной композиции они смягчают острые и сухие аккорды, делают аромат более «обволакивающим» и комфортным. С точки зрения восприятия, гурманика ассоциируется с моментами удовольствия и радости — не случайно такие ноты особенно востребованы в конце года, когда хочется позволить себе больше и отойти от строгих рамок повседневности. Подобные ароматы хорошо подходят для неспешных каникул. Они не требуют особого повода и создают ощущение комфорта», — отметила Кузьмина.

По ее мнению, хвойные и древесные ноты в аромат больше подойдут для прогулок и активных выходов.

«Ель, сосна, пихта, кедр, ветивер, сандал и другие древесные ноты формируют ольфакторный образ зимы. Хвойные ноты дают ощущение морозной свежести и чистоты, а древесные — глубину и устойчивость. Именно такие ароматы особенно уместны для прогулок, поездок за город, походов на каток или рождественские ярмарки. Они не конфликтуют с холодным воздухом, звучат собранно и естественно, а сочетание свежести и тепла делает их универсальными — подходящими как для дневных активностей, так и для вечерних выходов», — высказалась парфюмер.

Из освежающих ароматов эксперт отметила вариации с цитрусовыми нотами.

«Мандарин, апельсин, бергамот и лимон считаются праздничными во многом благодаря контрасту с зимней серостью. Эти ноты обладают высокой летучестью и создают эффект искристости и «движения» в аромате. С парфюмерной точки зрения цитрусы часто используются в верхних нотах для создания свежего старта — символичного для начала нового года. Они мгновенно считываются как жизнерадостные и знакомые, что делает аромат более доступным и эмоционально открытым. Такие ароматы хорошо подходят для дневных встреч, семейных обедов, походов по делам или коротких визитов, когда хочется выглядеть собранно, но не перегружать пространство вокруг себя», — объяснила она.

И в заключение Кузьмина призвала выбирать для театра и вечерних выходов ароматы с ладоном, смолой и амбровыми нотами.