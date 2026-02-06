Зимние обертывания для тела: как спасти кожу от сухости

Холодный воздух, отопление, резкие перепады температур между — все это создает неблагоприятные условия для кожи. Даже у людей, которые не страдают от дерматологических проблем, зимой появляются сухость, стянутость, зуд и микротрещины. Поэтому в это время особенно важно пересмотреть уход и сделать его максимально поддерживающим. Так, помочь с увлажнением кожи могут обертывания. «‎Рамблер» поделится лучшими составами и расскажет, как их правильно делать.

Почему кожа зимой страдает особенно сильно?

Зимой на кожу одновременно действует сразу несколько неблагоприятных факторов. Во-первых, на холоде резко снижается активность сальных желез. Кожное сало, которое в теплое время года образует естественную защитную пленку, вырабатывается в меньшем количестве. В результате кожа теряет способность удерживать влагу и становится более уязвимой.

Во-вторых, резкие перепады температуры — выход из теплого помещения на мороз и обратно — нарушают микроциркуляцию. Сосуды постоянно сужаются и расширяются, из-за чего кожа испытывает стресс, хуже снабжается кислородом и питательными веществами.

Дополняет картину сухой воздух в помещениях. Отопительные приборы буквально вытягивают влагу не только из воздуха, но и из верхних слоев кожи. Даже при хорошем питьевом режиме кожа может оставаться обезвоженной, если внешняя среда постоянно вытягивает из нее влагу.

Все это приводит к нарушению кожного барьера — защитного слоя, который отвечает за удержание влаги и защиту от раздражителей. Именно поэтому зимой коже требуется не просто увлажнение, а комплексное восстановление.

Какие обертывания зимой делать нельзя?

Многие привыкли ассоциировать обертывания с эффектом жжения, разогрева и активного лимфодренажа. Однако в холодное время года такие процедуры могут нанести больше вреда, чем пользы.

Разогревающие составы на основе перца, горчицы, кофеина или эфирных масел усиливают приток крови к поверхности кожи. Летом это может давать ощущение тонуса, но зимой подобная стимуляция часто заканчивается микроповреждениями сосудов, усилением сосудистой сетки и раздражением.

Кроме того, после такого воздействия кожа быстрее теряет влагу, что только усугубляет сухость. Поэтому в холодный сезон предпочтение стоит отдавать не стимулирующим, а восстанавливающим и защитным процедурам, направленным на укрепление кожного барьера.

Зимние обертывания для борьбы с сухостью кожи

1) Масляные обертывания

Масляные обертывания считаются самыми мягкими и универсальными для холодного времени года. Они создают на поверхности кожи тонкую защитную пленку, которая препятствует испарению влаги и одновременно питает глубокие слои эпидермиса.

Лучше всего подходят натуральные масла с высоким содержанием жирных кислот и витаминов: миндальное, аргановое, масло ши, авокадо, жожоба. Они богаты витаминами A и E, которые способствуют восстановлению кожи, повышают ее эластичность и уменьшают ощущение стянутости.

Такие обертывания особенно полезны после душа или ванны, когда кожа слегка распарена и лучше впитывает активные вещества. Регулярное применение помогает вернуть коже мягкость, уменьшить шелушение и восстановить комфорт даже при сильных морозах.

2) Обертывания с медом и молочными компонентами

Мед издавна использовался как натуральный увлажнитель и антисептик. Он способен удерживать влагу в коже и одновременно смягчать ее. В сочетании с молочными продуктами — сливками, натуральным йогуртом или кефиром — мед образует питательную смесь, которая подходит даже для чувствительной кожи.

Такие обертывания не только питают, но и способствуют восстановлению микрофлоры кожи, уменьшают раздражение и улучшают общий тонус. Они особенно полезны в период сильных морозов, когда кожа становится тонкой и уязвимой. Однако людям с аллергией на продукты пчеловодства стоит быть осторожными и обязательно проводить тест на небольшом участке кожи.

3) Глиняные обертывания

Глина известна своими очищающими свойствами, но зимой ее использование требует особого подхода. Чистая глина активно впитывает влагу и может усилить ощущение сухости. Поэтому в холодное время года ее используют только в сочетании с маслами, сливками или растительными экстрактами.

Белая и розовая глина считаются наиболее мягкими. Они подходят для чувствительной кожи, помогают снять раздражение и улучшить цвет тела. Однако даже такие обертывания не стоит делать чаще одного раза в 10–14 дней.

Как правильно делать обертывания зимой?

Чтобы процедура принесла пользу, важно соблюдать несколько простых, но принципиальных правил:

кожа должна быть теплой — не стоит делать обертывание сразу после улицы;

состав не должен вызывать жжение или сильное покраснение;

время воздействия — умеренное, без фанатизма;

после процедуры обязательно нанести плотный крем или масло;

в течение нескольких часов избегать холода и сквозняков.

Оптимальная частота — один раз в неделю. Максимум два при очень сухой коже.

Когда от обертываний лучше отказаться?

Даже самые мягкие процедуры подходят не всем. Обертывания не рекомендуются при:

активных кожных воспалениях и дерматитах;

варикозном расширении вен;

повреждениях кожи;

инфекционных заболеваниях;

обострении хронических болезней.

В таких случаях лучше проконсультироваться с дерматологом. Специалист поможет подобрать щадящий уход без термического воздействия.

Зимние обертывания могут стать эффективным и приятным способом поддержать кожу в период холода — в это время года коже нужны не агрессивные стимулы, а питание, защита и восстановление. Грамотно подобранные составы, регулярность и внимание к сигналам собственного тела помогут сохранить мягкость и эластичность кожи даже в самый суровый зимний сезон.

