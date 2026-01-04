Бренд принца Гарри и Меган Маркл под угрозой закрытия

Бренд принца Гарри и Меган Маркл переживает один из самых сложных периодов за последние годы. Как говорят источники, ситуация обострилась на фоне ухода Джеймса Холта — самого давнего и ключевого сотрудника пары, возглавлявшего их благотворительную организацию Archewell. О том, что Холт покидает пост руководителя Archewell Philanthropies, стало известно в понедельник. В заявлении для People он объяснил решение личными причинами: «После пяти невероятных лет в Лос-Анджелесе пришло время моей семье вернуться в Лондон».

© Mainstyle

Он добавил, что передаст руководство командe фонда в ближайшие месяцы и делает это «с чувством гордости и оптимизма». Холт также поблагодарил Гарри и Меган за совместную работу и отметил, что будет скучать по коллегам. Герцог и герцогиня Сассекские в ответ поблагодарили Холта за «выдающуюся поддержку» и подчеркнули, что его вклад в развитие их благотворительных инициатив был исключительным. Представитель пары уточнил, что Холт сохранит статус старшего советника и будет сопровождать гуманитарные поездки Archewell в 2026 году.

Однако, как утверждают инсайдеры, реальная ситуация выглядит куда тревожнее. По их словам, Archewell фактически «свернули»: второй ключевой сотрудник фонда, вице-президент Шона Неп, уже давно работает не на постоянной основе, а как консультант. Кроме того, в продюсерском подразделении Гарри и Меган осталось лишь несколько сотрудников, и их число может сократиться ещё больше, если шоу герцогини «С любовью, Меган» не продлят на второй сезон.

По его словам, за последний год штат Archewell сократился на 80-85%. Ранее организацию уже покинули несколько высокопоставленных сотрудников, включая Женевьев Рот, Кристин Ширмер и Эшли Хансен. Источники также отмечают, что в последние месяцы Гарри и Меган активно обсуждали меры по сокращению расходов и даже рассматривали возможность продажи фонда.

«Каждый раз, когда кто-то уходит, говорится, что он остаётся в каком-то статусе, но потом мы о них больше не слышим», — добавляет инсайдер. «Фонд фактически был потерян за считаные недели». В продакшене у пары пока остаются глава несценарного контента Шанель Писник и продюсер Трейси Райерсон, однако и здесь будущее выглядит неопределённым. «Если проект Меган на Netflix не получит продолжения, непонятно, что будет с командой», — говорят источники.

На этом фоне Сассексы недавно также расстались с публицистом Мередит Мейнс, проработавшей с ними менее года, а ранее — с несколькими пресс-секретарями в США и Великобритании.