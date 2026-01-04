Модель Элизабет Херли снялась в купальнике и шубе на вечеринке в стиле Джеймса Бонда. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

60-летняя Элизабет Херли показала фигуру в белом купальнике и белой шубе. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж. Модель повторила образ секс-символа, актрисы Урсулы Андресс из фильма «Доктор Ноу».

21 апреля Элизабет Херли рассекретила роман с отцом певицы Майли Сайрус, Билли Рэйем. Артистка опубликовала фото в Instagram. Позже стало известно, что звезды могут пожениться.

«В глубине души она хочет разделить свою жизнь с кем-то и остепениться. Все говорят, что он может быть тем самым единственным, так что не удивляйтесь, если она снова выйдет замуж», — заявил собеседник издания The Sun.

Инсайдер рассказал, что Элизабет Херли и Билли Рэйя связывает много общего, в том числе хобби. По словам источника, певец своей энергетикой напоминает актрисе ее бывшего возлюбленного Шейна Уорна.

Ранее Элизабет Херли раскрыла секрет удачных фото в купальнике.