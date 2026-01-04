Аксессуар с характером: как броши стали главным трендом сезона

Еще пару лет назад брошь ассоциировалась либо с семейной шкатулкой, либо с торжественным выходом по особому случаю. Но мода, как известно, любит возвращать забытое.

И вот этой зимой броши снова становятся заметным и очень живым акцентом образа. Причем носят их не из ностальгии или любви к своей дражайшей бабушке, а из желания добавить образу индивидуальности, актуальности, а местами и самоиронии. Стилист Маша Ведерникова рассказала, что и с чем будем носить в ближайшие месяцы.

Какие броши актуальны сегодня

В моде броши яркие и необычные. Скульптурные формы, крупные цветы, абстракция, насекомые, символы, немного иронии — все, что выглядит как объект, а не как скучная бижутерия.

«Актуальны как винтажные экземпляры с историей, так и современные минималистичные варианты из металла, эмали или стекла. Чем меньше очевидной парадности и пафоса, тем лучше», — говорит эксперт.

Самый простой и эффектный ход — приколоть брошь к пальто, кейпу или жакету. Причем не обязательно строго у лацкана: интересно смотрятся варианты на плече, сбоку, ближе к талии или даже на спине. Брошь в этом случае работает как смысловой центр образа и сразу делает верхнюю образ интереснее и элегантнее.

Несколько брошей сразу

Один из самых модных приемов — носить сразу две или три броши.

«Их можно объединять по теме (цветы, геометрия, символы) или, наоборот, играть на контрасте. Такой прием хорошо работает на плотных тканях: твид, шерсть, кашемир. Образ сразу перестает быть заурядным и становится очень актуальным», — утверждает стилист.

Броши на трикотаже и шарфах

Зимой брошь отлично заменяет украшения, которые не видно под слоями одежды. Ее можно закрепить на свитере, кардигане, шарфе или на шерстяной косынке. Важно учитывать вес — брошь не должна деформировать ткань. Зато даже самый простой трикотаж с ней выглядит продуманно и стильно.

Как носить броши, чтобы не выглядело старомодно

Главное правило — не собирать буквальный ретро-образ. Если брошь винтажная, остальная одежда должна быть современной и лаконичной, это могут быть вещи из денима или откровенно спортивные варианты. Минимум других украшений, чистые линии, спокойные цвета.