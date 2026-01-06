Звезда реалити-шоу и модель Ким Кардашьян продемонстрировала фигуру в «голом» платье. Бизнесвумен разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

45-летняя Ким Кардашьян предстала перед камерой в черном полупрозрачном макси-платье с разрезом до бедра, которое было украшено пайетками. При этом модель не стала надевать под него бюстгальтер. Бизнесвумен добавила к образу меховую накидку в тон наряду. Звезда реалити-шоу позировала с распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и нюдовой помадой.

© Газета.Ru

Несколько недель назад Ким Кардашьян снялась в серебристом корсетном платье с откровенным декольте из винтажной коллекции Mugler 1986 года. Модель также надела массивные серьги. Звезде реалити-шоу собрали волосы в высокий хвост и сделали макияж с коричневыми тенями. Бизнесвумен была запечатлена на фоне елки с подросшими детьми: 12-летней Норт, 10-летним Сентом, 7-летней Чикаго и 6-летним Псалмом.

Позже Ким Кардашьян случайно оголила грудь, когда вышла к папарацци в корсете, шубе, кожаных брюках и шарфе. Волосы модель распустила и сделала макияж с коричневой помадой.