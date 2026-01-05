Кайли Дженнер вышла в свет в платье с откровенным декольте

Модель и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер в платье с откровенным декольте появилась на публике с актером Тимоти Шаламе. Фото опубликованы на сайте People.

Кайли Дженнер сопровождала Тимоти Шаламе на премии Critics Choice Awards, которая прошла 4 января. Актер предпочел для закрытого мероприятия синий костюм в тонкую полоску с белой рубашкой и ярким галстуком. Звезда реалити-шоу позировала перед фотографами в темном сияющем макси-платье с глубоким декольте, которое дополнила кольцом. Модели уложили волосы в локоны и сделали макияж в нюдовых тонах.

Несколько недель назад Кайли Дженнер опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото, на котором позировала в серьгах-гвоздиках и цепочке с кулоном с пантерой от бренда Cartier. Стоимость комплекта ювелирных изделий составляет около $60 тысяч. Интернет-пользователи предположили, что Тимоти Шаламе подарил украшения модели на Рождество.

До этого Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе посетили премьеру фильма «Марти Великолепный», в котором актер исполнил главную роль. Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе. Модель появилась на публике в оранжевом макси-платье с глубоким декольте и вырезами и массивном колье с крестами. Артист предпочел оранжевую рубашку, кожаный костюм в тон, черную сумку и ботинки. Он обнимал звезду реалити-шоу перед фотографами.