Эль Фаннинг вышла на публику в платье Золушки

Актриса Эль Фаннинг пришла на вручение наград 37-й ежегодной международной кинопремии в Палм-Спрингс. Об этом сообщает Deadline.

Эль Фаннинг вышла на публику в пышном платье с глубоким декольте, открытыми руками и поясом на талии. Волосы актрисе уложили в низкий пучок и сделали макияж с красной помадой.

«Надоевшая принцесса», «Снова Золушка?», «Зачем она выбирает детские наряды?», — раскритиковали читатели сайта в комментариях.

В мае 2023 года Эль Фаннинг призналась, что ее не стали рассматривать на роль для фильма в известной франшизе из-за маленького количества подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Однажды я не получила роль крупном проекте потому что — возможно, не только по этой причине, но и по обратной связи, которую я услышала, — потому что в то время у меня не было достаточного количества Instagram-подписчиков», — отметила звезда.

Фаннинг не раскрыла, в каком именно фильме хотела сняться. Она добавила, что продюсеры ни разу не оказывали на нее давления с целью сотрудничать для крупных проектов. Она утверждает, что не все фильмы имеют такой успех, на который рассчитывают его создатели.