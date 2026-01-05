Алсу в облегающем костюме прокатилась на горных лыжах

Певица Алсу прокатилась на горных лыжах. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

42-летняя Алсу позировала в черном облегающем костюме, ботинках и очках. Певица снялась на горнолыжном спуске и передала приветствие в рамках марафона своей подруге Тине Канделаки.

© Газета.Ru

Артистка не скрывает, что для нее очень важен внешний вид. Звезде повезло с генами, но после 30 лет она начала использовать «уколы красоты». По мнению исполнительницы, это рано, однако певица решила позаботиться о лице заранее, поскольку любит загорать и переживает за состояние кожи.

Знаменитость недавно показала, как изменилась за 30 лет. Артистка опубликовала в соцсетях фотоколлаж, чтобы опровергнуть слухи о многочисленных пластических операциях. Алсу отмечала, что нормально относится к пластической хирургии и в будущем, скорее всего, тоже прибегнет к такому вмешательству.

У певицы трое детей от бизнесмена Яна Абрамова: 19-летняя Сафина, 17-летняя Микелла и 9-летний Рафаэль. Супруги развелись в 2024 году, но смогли сохранить нормальные отношения.