Бывшая участница группы SEREBRO и певица Ольга Серябкина снялась в мини-платье с декольте. Артистка опубликовала видеоролик в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя Ольга Серябкина была запечатлена в черном мини-платье с глубоким декольте и меховой юбкой. Певица добавила к наряду колготки в тон и лоферы. Поп-исполнительница позировала с распущенными волосами и вечерним макияжем. Знаменитость танцевала перед камерой.

© Газета.Ru

На прошлой неделе Ольга Серябкина опубликовала видео в образе снегурочки. Она вышла на публику в белом облегающем комбинезоне с меховой отделкой, который дополнила туфлями на каблуках в тон. Певица также надела золотую корону. Поп-исполнительнице уложили волосы и сделали макияж с розовым блеском для губ.

До этого Ольга Серябкина выступила в черном топе с прозрачными вставками, который дополнила легинсами в тон, белой меховой накидкой и туфлями на каблуках. Певица также надела золотые массивные серьги. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали вечерний макияж с черными стрелками и розовой помадой.