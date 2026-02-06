Чем опасна лазерная эпиляция: риски, о которых редко говорят

Лазерную эпиляцию позиционируют как быстрый, эффективный и практически безболезненный способ избавиться от нежелательных волос. Однако за внешней простотой метода скрывается ряд потенциальных рисков, о которых важно знать заранее.

© miljko/iStock.com

Лазерное воздействие — это, по сути, медицинское вмешательство, затрагивающее кожу, пигментные структуры и сосуды. И хотя для большинства людей оно проходит без последствий, при определенных условиях лазерная эпиляция может стать причиной осложнений. О них — в материале «‎Рамблера».

Как работает лазерная эпиляция?

Принцип действия лазерной эпиляции основан на селективном фототермолизе. Лазерный луч проникает в кожу и поглощается меланином — пигментом, содержащимся в волосе. В результате фолликул нагревается и разрушается, что замедляет или полностью останавливает рост волос.

Однако важно понимать: лазер «видит» не только волосяную луковицу. Он взаимодействует с кожей, сосудами, нервными окончаниями. Именно поэтому любая ошибка — неправильно подобранная мощность, тип лазера или фототип кожи — может привести к ожогам и другим осложнениям.

Возможные осложнения

1. Ожоги и пигментация

Самое распространенное осложнение лазерной эпиляции — термический ожог кожи. Он возникает, если энергия лазера слишком высока или процедура проводится на загорелой коже. Особенно уязвимы люди с темным фототипом, высоким уровнем меланина или недавним загаром.

После ожога могут развиться:

поствоспалительная гиперпигментация (темные пятна);

гипопигментация (обесцвеченные участки);

рубцовые изменения при глубоком повреждении тканей.

Пигментные нарушения иногда сохраняются месяцами, а в ряде случаев становятся стойкими. Именно поэтому профессиональные клиники настаивают на отказе от загара минимум за две–четыре недели до и после процедуры.

Как брить ноги, чтобы волосы не врастали

2. Гормональные сбои и парадоксальный рост волос

Еще одна проблема — так называемый парадоксальный гипертрихоз. Это состояние, при котором после лазерной эпиляции рост волос не уменьшается, а наоборот усиливается, особенно в области лица, шеи и подбородка.

Чаще всего с этим сталкиваются женщины с гормональными нарушениями: синдромом поликистозных яичников, повышенным уровнем андрогенов, заболеваниями щитовидной железы. Лазер в таких случаях не разрушает фолликул полностью, а может стимулировать «спящие» луковицы.

Поэтому перед началом курса врачи рекомендуют пройти обследование у эндокринолога. Особенно если наблюдается усиленный рост волос по мужскому типу.

3. Повреждение кожи и рубцы

При нарушении техники проведения процедуры возможно повреждение не только поверхностных, но и более глубоких слоев кожи. Это происходит, если:

используются несертифицированные аппараты;

процедуру проводит специалист без медицинского образования;

параметры лазера не адаптированы под тип кожи клиента.

В таких случаях могут образовываться ожоги второй степени, волдыри и впоследствии рубцы. Особенно высок риск на участках с тонкой кожей — в области бикини, подмышек, лица.

4. Аллергические реакции и воспаления

Несмотря на то что лазер — это физическое воздействие, аллергические реакции возможны. Они могут возникать:

на охлаждающие гели;

на антисептики;

на обезболивающие кремы.

Иногда после процедуры развивается контактный дерматит или фолликулит — воспаление волосяных фолликулов. В большинстве случаев это временно, но при неправильном уходе может привести к вторичной инфекции.

5. Риски при хронических заболеваниях

Лазерная эпиляция противопоказана людям с рядом состояний. Игнорирование этих противопоказаний может привести к ухудшению состояния или обострению основного заболевания:

сахарный диабет (из-за нарушенного заживления);

аутоиммунные заболевания;

эпилепсия;

онкологические заболевания;

варикозная болезнь в активной стадии.

Как снизить риски?

Чтобы процедура была максимально безопасной, важно соблюдать несколько правил:

проходить процедуру только в лицензированных клиниках;

уточнять квалификацию специалиста;

проводить тестовый импульс на небольшом участке кожи;

строго соблюдать рекомендации до и после процедуры;

не скрывать хронические заболевания и прием гормональных препаратов.

Ложные ожидания

Многие воспринимают лазерную эпиляцию как способ избавления от волос раз и навсегда. На практике для устойчивого эффекта требуется курс из шести–десяти процедур с интервалами, а затем поддерживающие сеансы. Разочарование в результате, особенно если ожидания были завышенными, может приводить к психологическому стрессу и недоверию к медицинским специалистам. Важно понимать, что лазерная эпиляция снижает количество и толщину волос, но не гарантирует абсолютного исчезновения растительности на всю жизнь.

Подводя итог: лазерная эпиляция требует медицинского подхода, индивидуальной оценки и соблюдения всех мер безопасности. Большинство осложнений возникает не из-за самой технологии, а из-за неправильного применения или игнорирования противопоказаний. Осознанный подход, консультация с врачом и трезвая оценка рисков позволяют сделать процедуру максимально безопасной и эффективной.

