Певица Сабрина Карпентер продемонстрировала фигуру в «голом» платье. Поп-исполнительница опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя Сабрина Карпентер стояла перед зеркалом в прозрачном платье с золотым лифом, которое было украшено кристаллами. Поп-исполнительница надела под него серебристые кружевные трусы. Певица позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными стрелками, румянами и коричневой помадой.

© Газета.Ru

В декабре Сабрина Карпентер стала гостьей шоу «Поздней ночью с Сетом Майерсом». Певица выбрала для программы черно-белое мини-платье с декольте в будуарном стиле и лаковые туфли на каблуках Christian Louboutin. По информации журналистов, впервые этот наряд был продемонстрирован супермоделью Клаудией Шиффер на показе французского дизайнера нижнего белья Шанталь Томасс осенью 1994 года.

В сентябре Сабрина Карпентер стала героиней выпуска журнала Interview Magazinе. На обложке певица предстала в корсете с декольте, украшенном бантами и пайетками. Поп-исполнительница также надела нежно-розовые трусы и колготки с рисунком.