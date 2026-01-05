Балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала фигуру в купальнике. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

49-летняя Анастасия Волочкова показала фото, сделанное во время отдыха на Мальдивах с 26-летним танцором Марчелом Абаби.. На снимке бывшая прима Большого театра предстала в крошечном голубом бикини и солнцезащитных очках. Балерина позировала с собранными в пучок волосами и без макияжа. Знаменитость стояла у пальмы.

© Газета.Ru

«Любимое райское Мальдивское место», — подписала кадр Волочкова.

Впервые артистка была замечена с Абаби год назад. Тогда она также улетела вместе с танцором на Мальдивы. В июле Волочкова снова взяла Абаби на отдых и опубликовала с ним полуобнаженное фото. На снимке балерина позировала с голой грудью, которую прикрыла руками. Бывшая прима Большого театра положила голову на полуобнаженного Марчела Абаби.

Мужчина был задействован в шоу балерины «Одержимость». Он также развивает музыкальную карьеру под псевдонимом Marcel. Сам Абаби назвал себя и Волочкову партнерами по сцене. Он не стал отрицать, что ездил на Мальдивы за счет балерины.