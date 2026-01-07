Рианна опубликовала фото в белье спустя четыре месяца после родов

Певица и бизнесвумен Рианна продемонстрировала фигуру в белье спустя четыре месяца после родов. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя Рианна снялась в рекламной кампании новой коллекции собственного бренда Savage X Fenty. На одном из фото певица предстала перед камерой в черном бюстгальтере с красным цветочным принтом и халате. Поп-исполнительница также примерила красный комплект кружевного белья. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали сияющий макияж.

25 сентября Рианна сообщила, что стала мамой в третий раз. Певица опубликовала фото, на котором держала новорожденную дочь Роки Айриш. У знаменитости также есть сыновья RZA Ательстон Майерс и Риот Роуз Майерс.

Рианна начала встречаться с рэпером A$AP Rocky в ноябре 2020 года после многолетней дружбы. В январе 2022-го пара объявила, что ждет ребенка. В мае 2022-го певица и музыкант впервые стали родителями. У звезд появился сын, которого они назвали RZA Ательстон Майерс. В августе 2023 года у Рианны и A$AP Rocky родился сын Риот Роуз Майерс.