Бизнесвумен Кайли Дженнер снялась в облегающем платье с глубоким декольте. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Кайли Дженнер позировала в оранжевом облегающем платье с глубоким декольте, оголяющем часть груди. Волосы модели уложили крупными прядями и сделали вечерний макияж.

«Скоро лопнет», «Вот это давление», «Платье скоро разорвется», — высмеяли пользователи соцсетей.

На днях Кайли Дженнер показала кадры, сделанные во время празднования католического Рождества. Для мероприятия модель выбрала винтажное облегающее макси-платье от Джонна Гальяно с драпировкой снизу. Бизнесвумен добавила к образу туфли на каблуках в тон. Звезде реалити-шоу сделали укладку с косами и макияж с темными тенями, контурингом, румянами и матовой темно-розовой помадой.

Позже Кайли Дженнер опубликовала в Instagram фото, на котором позировала в серьгах-гвоздиках и цепочке с кулоном с пантерой от бренда Cartier. Стоимость комплекта ювелирных изделий составляет около $60 тысяч. Интернет-пользователи предположили, что Тимоти Шаламе подарил украшения модели на Рождество.