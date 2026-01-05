Жена Джастина Тимберлейка вышла в свет в платье с голой спиной

Жена певца Джастина Тимберлейка, актриса Джессика Бил, появилась на публике в платье с голой спиной. Фото опубликованы на сайте People.

43-летняя Джессика Бил пришла на церемонию вручения премии Critics Choice Awards, которая состоялась 4 января. Актриса выбрала для закрытого светского мероприятия черное макси-платье с золотыми вставками и открытой спиной Lanvin. При этом артистка не стала надевать бюстгальтер. Жена Джастина Тимберлейка добавила к образу серьги и массивные браслеты. Знаменитости собрали волосы в гладкий пучок и сделали макияж в нюдовых тонах.

Летом прошлого года Джастин Тимберлейк оказался в центре скандала. Певец отдыхал с друзьями в баре American Hotel в Саг-Харборе. Поп-исполнитель не стал вызывать такси, вместо этого он решил уехать домой на своем BMW. Когда полиция остановила артиста, он отказался сдать тест на наличие алкоголя в крови. Джастина Тимберлейка арестовали и отвезли в участок. Сотрудники правоохранительных органов утверждали, что певец был в состоянии алкогольного опьянения, у него была замедленная речь и «стеклянные» «налитые кровью» глаза.

Позже появились слухи о разводе Тимберлейка и Бил. Актрису заметили без обручального кольца. Однако вскоре в сети появилось видео, где артистка танцует на концерте мужа.