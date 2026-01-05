Певица Вера Брежнева станцевала в восточном наряде у океана. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя Вера Брежнева исполнила восточные танцы на берегу океана. При этом певица распустила волосы и отказалась от макияжа.

© Газета.Ru

«Выглядите вау», «Статуэтка», «Шикарна», «Фигура потрясающая», — написали пользователи соцсетей в комментариях.

До этого Вера Брежнева показала, как выглядела в юности.

Несколько недель назад Вера Брежнева показала фигуру в красном облегающем платье с длинными рукавами. Волосы ей уложили в высокий пучок и сделали вечерний макияж.

До этого Вера Брежнева опубликовала в личном блоге видео, где предстала перед камерой в черном облегающем боди с длинными рукавами, которое дополнила голубыми широкими джинсами и кожаными ботинками. Певица была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в нюдовом стиле. Поп-исполнительница пела и танцевала на сцене.