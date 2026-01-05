Эксперт по этикету поделился советами для посещения балета

Мужчинам лучше выбрать однотонный костюм, а женщинам стоит заменить большую сумку на клатч.

Об этом Алевтина Рогова рассказала в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Если вы собрались идти в театр, особенно на балет, в первую очередь вы отдаёте дань уважения труду артистов. Поэтому, конечно же, вы должны хотя бы немножко принарядиться. Самый универсальный вариант одежды — это костюм, в вечернее время желательно выбрать однотонный. Женщинам рекомендую сменить большую сумку на маленький клатч. Можно использовать яркую помаду, это очень уместно, а также более дорогие украшения. Естественно, хорошо бы переобуться, особенно в зимнее время, когда слякоть и грязь. Желательно исключить джинсы с модными бирками или с очень заниженной талией, потому что, когда вы сидите, наклоняясь вперёд, вид сзади на вас будет не совсем корректный. Используйте хороший парфюм, но не такой, чтобы рядом астматики задыхались, лёгкий запах. Не следует идти в свитерах, как будто вы пришли с лыжной прогулки. Это неуважительно даже к тем людям, которые находятся рядом».

