Эксперт объяснил, как устроить бьюти-детокс после новогодних праздников

Сыворотка с витамином C, ниацинамидом или ресвератролом поможет коже восстановиться после новогодних праздников. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель направления «Косметика» бренда SOKOLOV Мария Вериченко.

© Freepik

«Для восстановления кожи особенно полезны сыворотки с витамином C, ниацинамидом или ресвератролом, а также концентраты с гиалуроновой кислотой, которые притягивают влагу и удерживают ее глубоко в эпидермисе», — заявила эксперт.

Она отметила, что антиоксидантные маски помогают нейтрализовать последствия окислительного стресса и ускоряют обновление кожи.

«Особенно эффективны текстуры с мультифункциональным действием: увлажнение, защита и укрепление барьера одновременно. Это помогает коже быстрее восстановиться после праздничного переедания и употребления алкоголя», — добавила Вериченко.

Чтобы избавиться от отеков, она рекомендовала использовать массажеры, роллеры и гуаша, которые помогают мягко стимулировать лимфоток и улучшить кровообращение. Эксперт подчеркнула, что более рельефные массажеры глубже прорабатывают ткани, моделируя контуры лица.

«Дренажный массаж – это не только эстетический эффект. Он снимает чувство тяжести, активизирует микроциркуляцию и уменьшает отеки, которые появляются после соленой пищи и алкоголя», — пояснила Вериченко.

Особое внимание она посоветовала уделить губам и коже вокруг глаз, поскольку после праздников они особенно подвержены сухости и раздражению.

«Гелевые патчи с кофеином или пептидами помогают убрать мешки под глазами, а питательные бальзамы и масла для губ с жожоба, скваланом и витамином Е восстанавливают естественный баланс», — рассказала эксперт.

Вериченко призвала избегать средств с ментолом или камфорой, потому что они могут усилить сухость.

Что касается волос, то эксперт рекомендовала использовать маски с кератином и маслами, которые питают и укрепляют структуру, возвращают блеск и эластичность. Она также напомнила, что легкий массаж кожи головы стимулирует кровообращение и улучшает усвоение питательных компонентов.

Вериченко подчеркнула важность легкой кардио-активности. Она рассказала, что йога или пилатес помогают нормализовать обмен веществ и стимулировать лимфоток.

«Движение усиливает кровообращение, способствует естественному выводу токсинов и снижает ощущение тяжести. Не нужны интенсивные тренировки – регулярные прогулки и мягкие практики уже заметно улучшают самочувствие и состояние кожи», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, также важно поддерживать питьевой режим, следить за уровнем увлажнения воздуха в помещении и придерживаться антиоксидантной диеты с ягодами, зелеными овощами, орехами и жирной рыбой.