Врач напомнил, как не допустить трагедии после пластической операции

Нижегородский пластический хирург Надежда Рождественская отреагировала на гибель блогера из-за операции по увеличению ягодиц. Ее рекомендациями поделился редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем Telegram-канале.

© РИА Новости

38-летняя пациентка погибла во время пластической операции в Москве. По словам Алексея Никонова, женщину успели реанимировать, но она умерла от анафилактического шока.

Надежда Рождественская отметила, что в последние годы серьезные осложнения после эстетических операций стали редкостью. Некоторые из них связаны с тем, что пациенты выбирают клиники, которые не требуют сдачи большого количества анализов, а этого делать нельзя.

Она пояснила, что перед операцией необходимо пройти ряд обследований, в том числе ЭКГ и УЗИ сердца, УЗИ вен ног для исключения тромбов и биохимические исследования. Также существуют особые требования к определению группы крови. Все это нужно для того, чтобы предотвратить любые проблемы со здоровьем.

«Иногда на этапе обследования приходится менять план операции, а то и полностью отказываться от операции, чтобы сохранить жизнь и здоровье пациента», — отметила врач.

